В Казани на время новогодних праздников ограничат движение по ряду улиц

На время подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий в столице Татарстана ограничат движение по некоторым улицам. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

В частности, с 00.00 20 декабря и вплоть до 00.00 14 января запретят движение и стоянку транспорта:

в обе стороны по улице Сибгата Хакима от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

на территории вокруг «Чаши»;

в обе стороны по улице Бондаренко на участке от здания №3 по улице Сибгата Хакима до присоединения к улице Сибгата Хакима;

в оба конца по улице Шигабутдина Марджани на участке от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей Фатыха Карима;

в обе стороны по улице Зайни Султана на участке от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до пересечения с улицей Каюма Насыри.

Кроме того, в случае необходимости будет введен запрет на парковку и движение и парковку авто с полуночи до 16 часов 25 декабря:

в обе стороны по улице Артема Айдинова на участке от улицы Марселя Салимжанова до улицы Островского;

в оба конца улицы Спартаковская на отрезке от улицы Артема Айдинова до улицы Туфана Миннуллина;

в обе стороны по улице Хади Такташа на участке от улицы Островского до улицы Марселя Салимжанова.

Комитет по транспорту исполкома уполномочен подготовить схему организации дорожного движения, а также разместить информацию о временных мерах на официальном ресурсе Миндортранса РТ. Комитет внешнего благоустройства должен будет обеспечить надлежащее содержание всей территории и организовать работу по перекрытию дорог грузовой техникой или противотаранными блоками.