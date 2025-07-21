В Казани ограничат движение маломерных судов во время праздника «Я выбираю небо»

На участке реки Казанки от моста «Милленниум» до Кремлевской дамбы 2 августа с 12.00 до 20.00 будет запрещено движение маломерных судов. Ограничение связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!».

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, под запрет попадают гидроциклы, байдарки, гребные лодки, парусные, прогулочные и спортивные суда.

Исключение сделают только для судов, задействованных в организации мероприятия.

Экстренные службы будут дежурить на воде, чтобы обеспечить безопасность.