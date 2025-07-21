news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 июля 2025 16:21

В Казани ограничат движение маломерных судов во время праздника «Я выбираю небо»

Читайте нас в
Телеграм

На участке реки Казанки от моста «Милленниум» до Кремлевской дамбы 2 августа с 12.00 до 20.00 будет запрещено движение маломерных судов. Ограничение связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!».

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, под запрет попадают гидроциклы, байдарки, гребные лодки, парусные, прогулочные и спортивные суда.

Исключение сделают только для судов, задействованных в организации мероприятия.

Экстренные службы будут дежурить на воде, чтобы обеспечить безопасность.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

В Казани начался крестный ход в честь явления Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2025
В Казань прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В Казань прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл

20 июля 2025