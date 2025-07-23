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Общество 23 июля 2025 12:23

В Казани ограничат движение маломерных судов на время соревнований по триатлону

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На участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до 3-й транспортной дамбы 25 и 26 июля будет запрещено движение маломерных судов.

Ограничение связано с проведением чемпионата Татарстана по триатлону, соревнований по акватлону и «Казанского триатлона – 2025».

Запрет будет действовать 25 июля с 6:00 до 15:30 и 26 июля с 5:00 до 15:00.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, под запрет попадают гидроциклы, байдарки, гребные лодки, парусные, прогулочные и спортивные суда.

Исключение сделают только для судов, задействованных в организации мероприятия.

Экстренные службы будут дежурить на воде, чтобы обеспечить безопасность.

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