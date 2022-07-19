В Казани ограничат движение и приостановят четыре автобуса из-за крестного хода

20 и 21 июля в Казани ожидается ограничение движения и стоянки транспорта на центральных улицах. Меры принимаются в связи с подготовкой и проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Маршрут процессии протянется от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, сообщает мэрия столицы РТ.

Ограничение стартует с 21.00. До 13.00 21 июля будет перекрыт участок проезжей части на улице Миславского на отрезке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.

Позднее, с 7 утра 21 июля, введут ограничение движения и стоянки транспорта на проезжей части следующих улиц:

— Кремлевская, на участке от Чернышевского до площади 1 Мая;

— Профсоюзная, на участке от Чернышевского до площади Тысячелетия;

— съезд с площади 1 Мая, на участке от Кремлевской до Профсоюзной;

— Баумана, на участке от Профсоюзной до Батурина;

— съезд с площади Тысячелетия на Батурина;

— съезда с Батурина на Кремлевскую дамбу;

— Батурина, на участке от Кремлевской дамбы до Дзержинского;

— Большая Красная, на участке от Япеева до Батурина;

— Карла Маркса, на участке от Лобачевского до Батурина;

— Япеева, на участке от Дзержинского до Большой Красной (если возникнет необходимость);

— Миславского, на участке от Карла Маркса до Дзержинского.

Ограничение на этих участках тоже будет снято в 13.00.

Во время крестного хода, предупредил исполком, на время перестанут курсировать автобусы №22, 28, 28а и 89.