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В Казани огласили приговор организатору подпольного казино
В Казани огласили приговор организатору незаконных азартных игр. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Суд установил, что в 2022 году мужчина арендовал нежилое помещение на проспекте Ямашева. После этого предприимчивый казанец приобрел необходимое оборудование в виде мониторов, системных блоков, иных технических средств и электронных программ для проведения незаконных азартных игр.
С июля до августа 2022 года мужчина проводил незаконные азартные игры. Аналогичным образом он организовал подпольное казино в нежилом помещении в доме по улице Хайдара Бигичева.
Суд признал казанца виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.
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