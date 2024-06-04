В Казани огласили приговор организатору подпольного казино

В Казани огласили приговор организатору незаконных азартных игр. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в 2022 году мужчина арендовал нежилое помещение на проспекте Ямашева. После этого предприимчивый казанец приобрел необходимое оборудование в виде мониторов, системных блоков, иных технических средств и электронных программ для проведения незаконных азартных игр.

С июля до августа 2022 года мужчина проводил незаконные азартные игры. Аналогичным образом он организовал подпольное казино в нежилом помещении в доме по улице Хайдара Бигичева.

Суд признал казанца виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении соучастников обвиняемого выделены в отдельное производство.