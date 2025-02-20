В Казани официально стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Сегодня в Казанском энергетическом колледже официально открылся региональный этап чемпионата «Профессионалы». На мероприятие были приглашены руководители и специалисты центров карьеры, партнеры-работодатели чемпионатного движения «Профессионалы», представители профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Ссам региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий Республики Татарстан начался еще 27 января. Состязания организованы по 215 компетенциям в основной возрастной категории и 114 – в категории «Юниоры».

В общей сложности в региональном этапе принимают участие почти 6 тыс. человек: 1350 студентов ссузов и 650 школьников, 2 тыс. экспертов-наставников, 329 главных экспертов, более 650 технических администраторов площадок и независимых и индустриальных экспертов, 900 оказывающих организационную поддержку волонтеров.

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В рамках деловой программы выступили заместитель начальника отдела развития среднего профессионального образования Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Игорь Логунов, директор Казанского филиала Института развития профессионального образования Александр Колесников, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству – это стимул к поиску наиболее приоритетных компетенций на рынке труда. Конкурсанты, пройдя через чемпионат, получают возможности для своего профессионального трека в работе на предприятиях крупного и малого бизнеса», – заметил в приветственном слове Александр Колесников.

«Уверен, что развитие чемпионатного движения и сети центров карьеры позволят республике усилить взаимосвязь работодателей и профессиональных образовательных организаций и достигать высокий уровень качественной занятости выпускников», – отметил Эмиль Губайдуллин.

Фото: пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

«Только совместными усилиями предприятий и образования мы сможем выстроить системную работу по подготовке квалифицированных кадров для нашей республики и их трудоустройству. Надеемся на плодотворное сотрудничество в этом направлении», – добавил он.

По завершении для представителей Центров карьеры организовали экскурсию по чемпионатной площадке. Гости увидели, как проходят соревнования по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики, технологии энергоаудита, электромонтажу.

Поддержка развития профессионального мастерства в России предусмотрена национальным проектом «Молодежь и дети».