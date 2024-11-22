В Казани официально принято решение о введении туристического налога

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С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Проект решения после прохождения антикоррупционной экспертизы официально принят на заседании Казгордумы.

Начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин доложил, что в июле 2024 года Налоговый кодекс РФ дополнен главой 33.1 о туристическом налоге, который дает право муниципальным образованиям вводить на своей территории турналог, который будет являться местным и полностью зачисляться в бюджет муниципального образования.

«Проект решения Думы разработан с целью установления и введения с 1 января 2025 года туристического налога на территории города Казани», — отметил он.

Как отметил Мухаметшин, решение о введении турналога уже приняли в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске и Перми. На стадии принятия Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград. При этом до введения турналога в Казани власти подробно изучили аналогичный опыт в других городах.

Налоги будут платить организации и физлица, в том числе индивидуальные предприниматели — владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей и других объектов, внесенных в реестр «средств размещения».

Ставки налога устанавливаются аналогично налоговому кодексу с ежегодным повышением на один процентный пункт. Так, если в 2025-м размер налога составит 1%, то в 2029 году – 5%, проинформировал докладчик.

«Минимальный размер туристического налога будет составлять 100 рублей за сутки. Налог относится к категории косвенных, то есть гостиницы будут выступать в качестве налоговых агентов. Самим туристам декларировать уплату налога не нужно», — пояснил Ирек Мухаметшин.

Также спикер сказал, кого освободят от сбора. На льготу могут рассчитывать Герои Советского Союза; Герои России; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; дети-инвалиды. Еще власти Казани хотят освободить от турналога несовершеннолетних.

«В части льготников рассматривались разные подходы, изучался опыт многих городов. В большинстве из них, в принципе, льготников не вводят, оставляя в перечне тех, которые есть в налоговом кодексе. Мы приняли решение относительно несовершеннолетних, потому что лиц до 18 лет легко администрировать с точки зрения подтверждения», — заключил выступающий.