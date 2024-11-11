В Казани официально открылась академия капитана БК УНИКС Дмитрия Кулагина

10 ноября в Казани состоялось официальное открытие баскетбольной академии капитана казанского УНИКСа, неоднократного чемпиона Единой лиги ВТБ Дмитрия Кулагина.

Мероприятие прошло в стенах спортивного комплекса «Динамо», где, собственно, и будет располагаться академия именитого баскетболиста.

«Дамы и господа, дорогие друзья, я рад приветствовать вас здесь, в прекрасном спортивном комплексе “Динамо”, на открытии баскетбольной академии Дмитрия Кулагина. Вы знаете, я вижу, что сегодня сюда многие пришли с родителями, мои тоже здесь. В первую очередь хочу поблагодарить свою команду за ее трудолюбие, целеустремленность, благодаря ей стало возможно осуществить этот проект. Теперь хочу обратиться к юным леди и джентльменам. Дорогие ребята, добро пожаловать в семью. Я верю, что такие понятия, как Отечество, семья, дружба, честность, справедливость, уважение к себе и другим, являются основой крепкого и здорового общества.

Именно с этими принципами работает наша академия. Я желаю вам под руководством нашего тренерского штаба совершенствоваться, развивать навыки и самим самосовершенствоваться. Я желаю, чтобы баскетбол был вашим спутником и надежной опорой на пути в этот взрослый и интересный мир. Знайте, что вы будущее, надежда и опора для нашей родины. Я желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы. А сейчас объявляю академию официально открытой», – торжественно поприветствовал всех гостей церемонии капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин (цитирует корреспондент «ТИ-Спорт»).

На данный момент в академии Дмитрия Кулагина числится 50 детей. Однако, как заявил сам основатель, постепенно с годами проект будет расширяться, и в академии смогут заниматься намного больше людей.

Отметим, что церемонию открытия академии Дмитрия Кулагина посетили и другие баскетболисты УНИКСа: Михаил Беленицкий, Тони Тейлор, Роман Илюк и Александр Стуленков. Все баскетболисты в конце мероприятия провели автограф-сессию для всех желающих.

Для Дмитрия Кулагина открытие собственной академии является не первым спортивным проектом в Татарстане. Ранее капитан УНИКСа проводил постоянно баскетбольные турниры вместе со своей командой.