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Ру Тат
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Казань
12 января 2023  12:38

Власти Казани объявили о наименовании улицы в честь погибшего депутата Хайруллина

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Улицу 2-я Газовая в Приволжском районе Казани переименуют в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в 2020-м году. Официальное постановление об этом опубликовано в спецвыпуске сборника документов и правовых актов города.

«Переименовать улицу 2-я Газовая в Приволжском районе г.Казани в честь депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрата Назиповича Хайруллина и впредь именовать ее «улица Айрата Хайруллина – Айрат Хәйруллин урамы»», – говорится в документе.

Управлению архитектуры и градостроительства поручено включить улицу в государственный адресный реестр.

Напомним, 7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин разбился на вертолете в районе населенного пункта Матюшино в возрасте 49 лет, подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

 

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