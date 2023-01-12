Власти Казани объявили о наименовании улицы в честь погибшего депутата Хайруллина

Улицу 2-я Газовая в Приволжском районе Казани переименуют в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в 2020-м году. Официальное постановление об этом опубликовано в спецвыпуске сборника документов и правовых актов города.

«Переименовать улицу 2-я Газовая в Приволжском районе г.Казани в честь депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрата Назиповича Хайруллина и впредь именовать ее «улица Айрата Хайруллина – Айрат Хәйруллин урамы»», – говорится в документе.

Управлению архитектуры и градостроительства поручено включить улицу в государственный адресный реестр.

Напомним, 7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин разбился на вертолете в районе населенного пункта Матюшино в возрасте 49 лет, подробнее об этом – в материале «Татар-информа».