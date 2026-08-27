В Казани одобрили переезд Центра русского фольклора на улицу Горького

Центр русского фольклора в Казани планируют перевезти на улицу Горького, 17а. Для нового помещения уже получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Сейчас Центр русского фольклора работает на улице Вишневского, 10. Его основная задача — сохранение и популяризация русской народной культуры: центр проводит фестивали, выставки и мастер-классы, а также занимается сбором и изучением фольклора.

Для размещения центра здание на Горького, 17а планируют капитально отремонтировать. Соответствующий раздел об обеспечении сохранности расположенных рядом объектов культурного наследия получил положительное заключение экспертизы.

Двухэтажное здание имеет общую площадь 523,3 кв. м. Проект предусматривает ремонт фундаментов и кирпичных стен, устройство новых железобетонных полов и перекрытий, ремонт крыши, монтаж инженерных систем, перепланировку отдельных помещений и благоустройство территории.

При этом здание находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1940–1941 годах жил Герой Советского Союза, поэт-патриот Муса Джалиль» на Горького, 17. Рядом находится еще один памятник — собственный дом Кекина на Горького, 15.

Экспертиза пришла к выводу, что капитальный ремонт не изменит сложившиеся объемно-пространственные характеристики здания и не окажет негативного воздействия на расположенные рядом памятники. В частности, проект предусматривает ручной демонтаж наружных конструкций, защитные леса и экраны, улавливающие сетки, а также ограничения при работе автокрана.

Состояние обоих объектов культурного наследия, согласно актам технического состояния от 16 июля 2026 года, сейчас оценивается как неудовлетворительное.

Во время ремонта за состоянием памятников должны вести мониторинг. Сам проект рекомендован к согласованию Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Участок также находится в границах исторического поселения регионального значения «Казань» и объекта археологического наследия «Культурный слой исторического центра Казани XI–XVIII вв.».