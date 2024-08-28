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Происшествия 28 августа 2024 09:29

В Казани одну из комиссионок закрыли за незаконную выдачу потребительских займов

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В Казани суд по постановлению прокурора приостановил работу комиссионного магазина за незаконную выдачу потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что в ломбарде на улице Копылова предприниматель незаконно выдавал потребительские займы, не имея при этом статуса финансовой организации.

По постановлению прокурора района владельца магазина привлекли к административной ответственности. Работу ломбарда приостановили на 15 суток.

Фото: © Прокуратура РТ

#ломбард
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