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Новости Татарстана и Казани
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В Казани одну из комиссионок закрыли за незаконную выдачу потребительских займов
В Казани суд по постановлению прокурора приостановил работу комиссионного магазина за незаконную выдачу потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выяснилось, что в ломбарде на улице Копылова предприниматель незаконно выдавал потребительские займы, не имея при этом статуса финансовой организации.
По постановлению прокурора района владельца магазина привлекли к административной ответственности. Работу ломбарда приостановили на 15 суток.
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