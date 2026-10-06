В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В новом здании театра имени Камала прошла масштабная церемония бракосочетания, которая объединила 45 пар: по одной из каждого района и городского округа Татарстана.

«Данное мероприятие большое значение имеет в рамках сохранения семейных ценностей. Таким образом, проводя одновременную регистрацию 45 пар на большой сцене на республиканском уровне, мы показываем, насколько важно сохранение семейных традиций, устоев и ценностей», – отметила в беседе с журналистами начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Массовая церемония бракосочетания – ежегодная традиция в Татарстане. Но в этом году ее значимость особенно высока. Гостями стали начальники управления ЗАГС из разных регионов нашей страны.

Помимо самой церемонии, для зрителей и участников подготовили танцевальную программу, которая рассказывала о свадебных традициях татар.