В Казани одна сестра-близнец жестоко зарезала вторую

Трагедия произошла накануне в одном из частных домов в Советском районе Казани.

Как стало известно «Татар-информу», 59-летняя женщина пришла в гости к своей сестре-близняшке. Женщины устроили застолье, во время которого между ними вспыхнул конфликт. Тогда хозяйка дома взяла нож и буквально изрезала им сестру. По данным агентства, на теле жертвы было не менее 13 ножевых ранений.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемую в убийстве задержали.

Стоит отметить, что в момент расправы в соседней комнате спал хозяин дома.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, установлено, что женщины распивали спиртные напитки вместе с мужем подозреваемой. По предварительным данным, между сестрами возник конфликт из-за спора за наследство, в ходе которого подозреваемая нанесла родственнице множественные ножевые ранения и ушла спать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

