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Новости Татарстана и Казани
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В Казани один из посетителей бара «Барбосс» ударил другого камнем по голове
Сегодня в социальных сетях появилась информация о якобы ночной стрельбе возле бара «Барбосс». Как оказалось, никакой стрельбы там не было.
«Татар-информу» в УМВД России по Казани рассказали, что в питейном заведении на Космонавтов поссорились два посетителя. Один из них вышел на улицу, дождался обидчика, после чего ударил его камнем по голове и сбежал.
Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.
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