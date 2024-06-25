В Казани один из посетителей бара «Барбосс» ударил другого камнем по голове

Сегодня в социальных сетях появилась информация о якобы ночной стрельбе возле бара «Барбосс». Как оказалось, никакой стрельбы там не было.

«Татар-информу» в УМВД России по Казани рассказали, что в питейном заведении на Космонавтов поссорились два посетителя. Один из них вышел на улицу, дождался обидчика, после чего ударил его камнем по голове и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.