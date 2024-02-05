В Казани оцифровано 53,3% городских объектов

За 2022/23 годы в Казани оцифровали и внесли в комплексную муниципальную геоинформационную систему (КМГИС) данные о 53,3% городских объектов. Напомним, КМГИС – это первый этап создания цифрового двойника столицы РТ в 3D-формате. Полностью данный проект хотят сделать к 2025 году, пишет мэрия города.

По итогам 2023 года в системе насчитывается 15,5 млн внесенных данных. Там есть сведения о свыше чем 1,3 тыс. объектах социального блока, 220 дворах, которые ремонтировали в рамках программы «Наш двор». План на 2024 год – сделать цифровые копии еще 457 дворов.

Цель данной цифровизации – вести точный учет казанских объектов, а также повысить качество их обслуживания и содержания.

Отметим, что Казань стал единственным в РФ городом, который в 2023-м включили в группу из четырех пилотных регионов (РТ, Краснодарский и Пермский края, Иркутская область) по реализации федеральной «Национальной системы пространственных данных», в которую интегрировали КМГИС. При этом в прошлом году количество ее пользователей увеличилось почти на 22% или до 1045 человек.

Также на основе всех информационных систем в столице РТ хотят создать Центр управления городом. Напомним, по итогам 2022 года Казань стала третьей в рейтинге «Умный город» Минстроя России среди городов-миллионников, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.