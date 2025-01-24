В Казани «оцифровали» новое здание театра Камала

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г.Камала на берегу озера Кабан развернута мобильная сеть, состоящая из десяти внутренних базовых станций, которые позволяют обеспечить в театре устойчивое покрытие голосовой связью и интернетом. Работы по улучшению покрытия провела цифровая экосистема МТС, сообщили в компании.

Индивидуальный проект по indoor-покрытию здания был разработан с учетом дизайнерской конструкции и архитектурных особенностей объекта. Помимо бетонных конструкций и других стандартных материалов, при строительстве здания театра, в отделке и в интерьере было использовано много металла, стеклянных и иных экранирующих элементов, которые могут затруднять проникновение сигнала сотовой связи с наружных базовых станций.

Размещенное внутри здания новое телеком-оборудование позволило обеспечить стабильной голосовой связью и мобильным интернетом залы, рестораны, фойе и другие помещения театра.

«Театр им. Г.Камала – один из старейших в республике, он выступает хранителем традиций и транслирует национальные ценности, пользуется высоким авторитетом среди коллег и любовью зрителей. Укрепление связи внутри нового здания театра позволит посетителям также комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами и на новом месте. Запущенная телеком-инфраструктура может также стать основой при организации видеонаблюдения, системы сканирования билетов и других цифровых решений для обеспечения комфорта и безопасности сотрудников, артистов театра и его гостей», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Первым событием, состоявшимся во время официального открытия нового здания театра Камала, стала итоговая коллегия Министерства культуры РТ. В будущем зал станет местом показа больших спектаклей и проведения крупных мероприятий, которые зрители смогут посетить уже этой весной. Кроме этого, в этом году на сцене нового театра планируется проведение престижной театральной премии «Золотая маска».