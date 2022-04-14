В Казани очевидцы сняли на видео собаку, которую хозяева морят голодом

В соцсетях появились шокирующие кадры, сделанные накануне возле одного из супермаркетов в Азино в Казани.

На кадрах видно, что у магазина привязан пес бойцовой породы. На собаке строгий ошейник и намордник, она очень истощена, трясется и еле стоит на лапах.

Неравнодушные жители микрорайона дождались хозяев пса и спросили, почему собака находиться в таком плачевном состоянии. Однако в ответ владельцы сказали, что собака бойцовой породы и ее нельзя много кормить. Дальше стали вести себя неадекватно и агрессивно.

Сейчас волонтеры через соцсети ищут хозяев пса. Известно, что они проживают в районе домов № 184 и 186 по проспекту Победы. Основная задача – не дать животному погибнуть, ведь, судя по видео, пес находится в очень плохом состоянии.

«Главное сейчас – найти хозяев и забрать у них собаку. Хоть сама, хоть с полицией, но животное нужно забрать! Пес погибнет. Уже есть желающие приютить собаку, одна из ветклиник Казани согласилась лечить животное. Нельзя упустить время», – поделилась с «Татар-информом» волонтер Луиза.

