В Казани очевидцы сняли на видео пылающую на дороге уборочную машину

На камеру мобильника очевидцы сняли, как на улице Копылова горит автомобиль. На кадрах видно, что машина полностью охвачена огнем, а мужчина пытается ее потушить.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорание напротив дома №7а по улице Копылова поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 11.14.

На место прибыли сотрудники ПСЧ №5. Они установили, что горит грузовой уборочный автомобиль.

В 11.40 возгорание было ликвидировано на площади 4 кв. метра. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

