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Ру Тат
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Происшествия
14 апреля 2022  13:27
Полина Шевчук

В Казани очевидцы сняли на видео пылающую на дороге уборочную машину

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На камеру мобильника очевидцы сняли, как на улице Копылова горит автомобиль. На кадрах видно, что машина полностью охвачена огнем, а мужчина пытается ее потушить.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорание напротив дома №7а по улице Копылова поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 11.14.

На место прибыли сотрудники ПСЧ №5. Они установили, что горит грузовой уборочный автомобиль.

В 11.40 возгорание было ликвидировано на площади 4 кв. метра. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
 

 

#горит автомобиль #сгорел грузовик #МЧС РТ
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