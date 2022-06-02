В Казани очередность в детсады за последние годы сократилась до 6 тыс. человек

В Казани существенно снизилась очередь в детские сады. Если несколько лет назад в очереди числилось более 10 тыс. человек, то сегодня - 6 тыс. Такие данные сообщила сегодня начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования исполкома Казани Татьяна Багаева.

«В этом году дети в возрасте с 3 до 7 лет планировали пойти в детсады в количестве 9 тыс., а мест по Казани для них мы запланировали около 14 тыс. Мы это сделали для того, чтобы родитель мог выбрать не один детский сад, а два-три, рассмотреть наиболее удобные - либо в соседнем дворе, либо по пути на работу, либо около работы. Кто-то хочет получить детский сад рядом с местом проживания бабушек-дедушек», - сказала она.

Багаева отметила, что на сегодняшний день в очереди насчитывается около 6 тыс. детей, но при этом есть 3 тыс. свободных мест, поэтому родители малышей могут рассмотреть возможные варианты.

«В этом году актуальным остается вопрос устройства детей в детсады в возрасте до 3 лет. В основном это контингент в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. При этом есть свободные места. Возможно, детский сад со свободным местом не совсем удобный, не тот, который, хотелось. Но как вариант временного размещения, он может подойти», - считает Багаева.

В августе 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех детей местами в садах до 2023 года.