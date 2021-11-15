В Казани объявят победителей фестиваля «Наше время — Безнең заман»

В КРК «Пирамида» состоится Гала-концерт IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Здесь станут известны имена победителей проекта, а также объявлен обладатель Гран-при, которому будут переданы Кубок Президента Татарстана и денежная премия в размере 500 тыс. рублей.

Также одному из творческих коллективов будет присвоено звание «Герои нашего времени» и будут вручены Кубок и денежная премия в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, что в этом году отборочной комиссией фестивального движения было принято более 180 заявок. Сложнейший отбор на зональных этапах и суперфинале прошли творческие команды предприятий и организаций со всего Татарстана.

«Фестиваль „Наше время — Безнең заман“ — залог успеха экономики и промышленности Республики. Пока такие талантливые, яркие личности работают на наших предприятиях, с нашим валовым продуктом будет все в порядке», — уверен первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Слесари, электрики, врачи и представители других профессий, трудящиеся на татарстанских предприятиях, в рамках проекта примерили на себя роли артистов сцены.

Прослушивания творческих номеров в номинациях «Визитка-презентация», «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы» прошли в Альметьевске, Нижнекамске, Казани и Зеленодольске.

Номера оценивало компетентное жюри — заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, солистка Госоркестра народных инструментов РТ Резеда Галимова, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, генпродюсер фестиваля Дмитрий Туманов, заслуженный работник культуры РТ, худрук студии театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова и др. Они также провели серию мастер-классов и круглые столы для участников фестиваля.

Фестивальное движение проходит в республике при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2021-м культурное событие посвящено Году родных языков и народного единства.

Начало концерта — в 16.30.