В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане ночью 11 февраля объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 3.08 по московскому времени.

Позднее, в 3.15, стало известно, что в аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 6.23 ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели и в аэропорту Нижнекамска.

Дважды в столице Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА: в 3.28 и 5.41. Жителей города просили спуститься в укрытия (подвалы, паркинги), не подходить к окнам, быть внимательными и осторожными.