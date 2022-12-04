В Казани объявлен сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей

В Казани стартовала ежегодная благотворительная акция «Дары волхвов». Организаторы – Центр защиты материнства «Умиление» – собирает новогодние и рождественские подарки для детей из малообеспеченных семей. Присоединиться к акции могут все желающие.

В этом году игрушки и наборы для творчества планируется подарить детям из 42 многодетных семей, 626 мальчиков и девочек получат к празднику сладкие подарки. Создан актуальный список подарков, который включает в себя 25 развивающих игрушек для детей до 3 лет, порядка 30 игрушек и наборов для творчества девочек от 3 до 8 лет и столько же – для мальчиков, 23 игрушки для девочек от 9 до 14 лет и 37 игрушек – для мальчиков того же возраста. По мере приобретения подарков список будет обновляться, а изменения будут ежедневно фиксироваться в сообществе Центра «Умиление» в социальной сети ВКонтакте.

Чтобы поддержать акцию необходимо выбрать подарок из списка и передать его работникам гуманитарного центра в Иоанновском монастыре, склад открыт для посещения со вторника по субботу с 11.00 до 16.00, сообщает пресс-служба Казанской епархии.