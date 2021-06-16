В Казани объявлен кастинг на спектакль по сказкам народов Поволжья

В Казани объявлен кастинг на участие в спектакле под открытым небом «О чем поют деревья», основанном на сказках народов Поволжья. Его поставит известный бурятский режиссер Сойжин Жамбалова.

Принять участие в реализации проекта могут профессиональные актеры и студенты старших курсов актерских отделений — мужчины и женщины 18 лет и старше.

Организаторы уточняют, что «работа будет идти в два этапа: с 28 июня по 13 июля, с 26 июля по 13 августа». Спектакль будет представлен публике 11, 12 и 13 августа.

Заявки необходимо направлять на почту: derevopoet@mail.ru, указав в теме: «Кастинг: О чем поют деревья». Они принимаются до 19 июня.

Помимо паспортных данных, роста, веса, размера одежды и обуви, сведениях о профобразовании, контактов и актуальных фотографий кандидаты должны рассказать обо всех своих ролях и проектах, а также об особых навыках и увлечениях.

К письму необходимо прикрепить видеозаявку. Артисту следует прочитать отрывок из любой сказки народов Поволжья продолжительностью одну — две минуты.

Инициирует проект мэрия Казани при поддержке Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов РТ.