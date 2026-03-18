В Казани объявили топ ресторанов и баров гида Ultime Guide

В столице Татарстана состоялась церемония объявления топа лучших ресторанов и баров по версии Ultime Guide – гида, разработанного сервисом «Яндекс.Еда» с использованием искусственного интеллекта.

Нейросети играют всё большую роль в гастрономической сфере и могут стать одним из главных инструментов для посетителей кафе и ресторанов, считает председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

«Мы не можем недооценивать роль искусственного интеллекта в гастрономической сфере. Это очень сильная вещь, которая применяется как нами, так и клиентами. Хочется, чтобы ИИ стал инструментом для общества, мы движемся в этом направлении. Но при этом чтобы человеческое общение также оставалось эффективным методом рассказа о своем заведении», – заметил он в беседе с «Татар-информом».

Топ Ultime Guide составлялся на основе мнений пользователей гида, независимых экспертов, шеф-поваров, управляющих, блогеров и журналистов.

Всего были определены топ-20 ресторанов и топ-5 баров Казани. Со списком можно ознакомиться на сайте премии и в соответствующих сервисах.