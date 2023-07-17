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Общество 17 июля 2023 16:57

В Казани объявили сбор в помощь семья погорельцев с ребенком-инвалидом

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Семье Шариповых из Казани нужна помощь. В минувшее воскресенье в поселке Юдино у них сгорел дом. Огонь уничтожил все имущество и документы.

По словам пожарных, возгорание произошло из-за замыкания проводки в сарае. Временно Лилию Шарипову с двумя детьми разместили в Казанском хосписе. У женщины на попечении 11 летняя дочь и сын — инвалид первой группы. Подробнее в сюжете ТНВ».

#помощь #Казань #погорельцы
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