В Казани объявили победителей соревнования по картингу на Кубок Правительства Татарстана

Сегодня в Казани подвели итоги XVIII соревнований по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан.

Мероприятие стартовало сегодня в картинг-центре «Форсаж». За звание лучших боролись почти две сотни юных спортсменов со всей республики. Их разделили на две возрастные группы: от восьми до 12 лет и от 12 до 16 лет.

По итогам заездов первое место в младшей возрастной группе занял казанец Платон Кораблев из СТК «МАК-Титан». На втором месте оказался представитель ДОСААФ Тюлячей Ислам Ибрагимов, третье место занял Камиль Ашрафов из Казани, воспитанник клуба «Факел».

Среди старших ребят кубок Правительства Республики Татарстан достался Егору Кузьмину из казанского СТК «МАК-Титан», 2 место – Артур Фасхутдинов из клуба «Факел», города Казани. Третье место за Даниилом Двининым из ЦРАС им. Ш.Е.Л.

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – СТК «МАК-Титан», Казань.

2 место – «Факел», Казань.

3 место – «Форсаж», Казань.

Фото: © Отдел Пропаганды ГИБДД МВД по РТ

Один из победителей, Платон Кораблев, рассказал, что картингом занимается уже два года.

«До этого я участвовал в соревнованиях в Сабах, но там я занял только четвертое место. Вообще картингом я решил заняться по примеру моих родных – папа и дед гонщики. Поэтому для меня картинг - это не только хобби, но и любимый спорт моей семьи и стиль жизни», – поделился победитель.

Призеры были награждены дипломами, медалями и подарочными сертификатами.