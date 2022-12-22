В Казани объявили победителей конкурса «Лучший по профессии» среди аграриев

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В казанском Дворце земледельцев наградили победителей республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе Татарстана.

Отборочные и конкурсные дни прошли на базе Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины. На первом этапе участники отвечали на тестовые билеты по соответствующим направлениям. Затем молодые работники и студенты продемонстрировали профессиональное мастерство на практике.

Конкурсанты проходили проверку на базовые профессиональные знания. Они должны были поставить правильный диагноз животному, рассказать о болезни и оказать первую ветеринарную помощь, профессионально собрать технику обвалки и определить внутренние органы машинной техники, а также быстро настроить доильный аппарат.

В этом году участниками конкурса стали молодые специалисты из Сабинского, Актанышского, Мензелинского, Зеленодольского и других районов республики. Победителей определили в девяти номинациях: «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший зоотехник», «Лучший механизатор», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший животновод-телятница» и «Лучший технолог по воспроизводству стада».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Ежегодно в работе Аграрного молодежного объединения мы стараемся, чтобы молодых специалистов уважали как можно больше и платили им заработную плату, которая достойна их компетенций. Испытания конкурса были довольно масштабными, на заочный этап к нам поступило около 363 заявок. Самыми востребованными номинациями в этом году стали ветеринарный врач, зоотехник и инженер-механик. Есть также районы, которые звонили каждый раз с новыми заявками. Лидерами среди муниципальных районов являются Балтасинский, Кукморский и Высокогорский. Конкурсантами стали молодые специалисты не только из больших холдингов, но и из крестьянских сельских хозяйств», — рассказала председатель Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение РТ» Диляра Шувалова.

По словам общественницы, специалисты помогают республике развиваться и выдвигать ее на новый профессиональный уровень.

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов в своей речи отметил, что Минсельхозпрод Татарстана уделяет большое внимание вопросу самореализации представителей молодежи.

«Главная ценность — это кадры, которые есть в нашей республике, и их нужно взращивать, чтобы они достигали высокого профессионального уровня. Безусловно, развитие животноводства и сельского хозяйства в целом способствует процветанию Татарстана. Это те люди, которые, не жалея себя, трудятся и обеспечивают продовольственный запас нашей страны», — уверен он.

Министр напомнил, что с 2009 года в Татарстане появилось Молодежное аграрное объединение. «На протяжении 12 лет совместно с Минсельхозпродом реализуются различные проекты, связанные с профессиональной самореализацией молодежи в сфере агропромышленности. Кроме того, организована помощь в предоставлении жилья специалистам из других районов Татарстана», — объяснил глава ведомства.

По его словам, Минсельхозпрод является ключевым стратегическим партнером молодежного ведомства.

«Мы стараемся не отставать в вопросе поддержки молодых специалистов этой сферы. Последние два года держим курс на молодежь, которая проживает в сельских районах и районах с населением менее 50 тыс. человек», — добавил Сулейманов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Конкурс, по мнению главы Минмолодежи, способствует пониманию специалистами важности выбора профессии. «Ребята обретают чувство нужности, ведь рядом находятся единомышленники, они создают и растут вместе со своим профессиональным сообществом. Профессии АПК открывают множество возможностей», — объяснил он, заметив, что важной составляющей конкурса является возможность пройти стажировку за рубежом. В других странах представители молодежи смогут продемонстрировать свои навыки, набраться опыта и с большим желанием продолжить дело всей жизни.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков добавил, что в Татарстане насчитывается 70 тыс. специалистов сельского хозяйства.

«Приоритетными задачами нашего министерства являются привлечение молодых кадров в сельскохозяйственную сферу, поддержка молодых специалистов и их трудоустройство. Молодежи есть куда двигаться и расти. Нашим ведомством всегда уделяется особое внимание выплатам, ежемесячным пособиям и доплатам. Также отдельные предприятия доплачивают студентам, которые совмещают работу и учебу; у нас разработаны жилищные программы. Мы хотим, чтобы наши специалисты обзавелись хорошими рабочими местами. Наше министерство всегда будет защищать интересы молодежи и доказывать вашу важность», — заключил он.

Победители конкурса удостоились денежных сертификатов за первое, второе и третье место в каждой номинации. Кроме того, обладатели первых мест получили возможность пройти стажировку за рубежом и в регионах России.

Конкурс традиционно проводится Аграрным молодежным объединением Республики Татарстан при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и Министерства по делам молодежи РТ.