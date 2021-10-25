В Казани объявлен архитектурный конкурс на лучший городской объект

В Казани стартовал архитектурный смотр-конкурс на лучший городской объект. Об этом сообщается в официальном аккаунте Института развития города в соцсети Instagram. В рамках проекта будут соревноваться между собой уже реализованные архитектурные проекты и оригинальные объекты внешнего благоустройства.

Конкурс включает два этапа: открытое электронное голосование и последующее голосование экспертного жюри. К участию в мероприятии приглашаются собственники зданий и авторы проектов.

Среди основных критериев оценивания — самобытность и отображение национально-культурного колорита столицы Татарстана, лаконизм и экспрессивность, выбор стилевого решения и комплексный подход к реализации архитектурной задачи.

Последний такой открытый смотр-конкурс, во время которого состязались проекты, реализованные до 2016 года, прошел в Казани в 2017 году. Теперь на суд специалистов представят объекты, созданные в течение последнего пятилетия: с 2017 по 2021 год.

Заявку на участие можно отправить на электронную почту Института развития города: irg.kzn@tatar.ru — до 31 октября. Имена победителей станут известны 3 декабря.