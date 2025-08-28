В Казани объяснили, как построят учебный процесс для будущих учеников лицея №123

Фото: Управление образования Казани

Управление образования Исполнительного комитета Казани прокомментировало ситуацию с вводом в эксплуатацию нового лицея №123, который строится в жилом комплексе «Лето».

«Строительство новой школы ведется по федеральной программе, где плановый срок сдачи объекта был установлен на 2027 год. Благодаря активной работе строителей основные работы уже выполнены. Однако для ввода в эксплуатацию необходимо завершить еще ряд строительных и иных мероприятий, включая получение разрешительной документации», – сообщили в Управлении образования.

«Понимаем, что родители надеялись на открытие школы. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения за доставленные неудобства. Все стороны стремятся приблизить дату открытия, прикладывая к этому все силы. Но главное здесь – безопасность детей, и она требует завершения всех процессов и проверок, включая получение необходимых разрешений», – говорится в обращении.

В связи с этим было принято решение о временной организации учебного процесса.

«Ученики, которые планировали перевестись из школ №47, 95, 185 и Царева, до открытия лицея №123 продолжат обучение в своих школах. Приезжие из других регионов и других районов города, а также будущие первоклассники будут обучаться в гимназии №184, которая расположена в шаговой доступности. Из них сформированы классы, которые затем вместе с учителем перейдут в новый лицей», – уточнили в Управлении образования.

После завершения строительных и организационных процедур будет начата процедура лицензирования.

«После получения разрешительной для ввода объекта в эксплуатацию документации будет запущен процесс получения образовательной лицензии. Рассчитываем, что принимаемые меры позволят ввести школу в эксплуатацию до конца года», – добавили в ведомстве.