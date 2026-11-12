В Казани обсуждают практики консервативной модернизации Николая I

В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» проходит второе секционное заседание Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации», приуроченной к 190-летию визита российского императора в Казань.

Модераторами заседания выступают председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Михайлов.

Открывая заседание, Анна Громова отметила насыщенную программу конференции и высокий уровень докладов, представленных в первый день.

«Много радостных событий произошло вчера, прекрасные доклады были прочитаны. Мы рады тому, что сегодняшний день тоже обещает нам интересные события», – сказала Анна Громова.

В ходе заседания ученые представят доклады, посвященные визиту Николая I в Казанский университет, кадровой реформе системы образования и деятельности Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. Отдельное внимание уделят судьбе татарского просветителя Абдюша Вагапова, православным коллекциям Национального музея Республики Татарстан, типовой архитектуре Константина Тона в Казани и кодификации церковного права в период правления Николая I.

В работе конференции принимают участие исследователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, представляющие ведущие научные, образовательные и музейные учреждения.

Ранее в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Казанская губерния: к 190-летию визита императора Николая I в Казань». Экспозиция рассказывает о посещении города российским императором в 1836 году и развитии губернии в период его правления. Выставка будет работать до 20 января 2027 года.