В Казани обсуждают научно-технологическое сотрудничество с исламским миром

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развитие цифровых инноваций, применение искусственного интеллекта, а также вопросы технологического суверенитета и этики, включая исламскую биоэтику, обсуждают сегодня за круглым столом «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика». Встреча проходит в Казани, в здании Академии наук РТ, в рамках ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«В этом году мы отмечаем 35-летие Академии наук РТ и 20-летие Группы стратегического видения. Этот год объявлен Годом научно-технологического развития. Всё, что связано с НТР, – в приоритете», – напомнил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов журналистам до начала работы круглого стола.

Он также отметил, что Академия наук РТ имеет серьезные научные ресурсы, а в республике реализуются различные меры поддержки ученых.

«80% тех, кто занимается научными исследованиями, работают с гуманитарной составляющей. Этот потенциал должен эффективно использоваться. <… > Есть различные меры поддержки ученых, в том числе премия имени Габдуллы Тукая», – напомнил Рифкат Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В работе круглого стола принимают участие представители научного и экспертного сообщества, органов власти, международных организаций, а также члены Группы стратегического видения. Программа включает две тематические сессии: «Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».

Организаторами круглого стола выступают Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при участии Министерства иностранных дел РФ, Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ.