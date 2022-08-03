В Казани обсуждалось, как избежать банкротства, современные тенденции и инструменты

В конференц-зале отеля «Мираж» прошла Всероссийская конференция на тему «Банкротство 2022: тенденции и инструменты», которая была приурочена к 20-летию СРО «Гильдия арбитражных управляющих».

Среди гостей конференции были представители власти, судьи, руководители банков, крупные бизнесмены, топ-юристы, арбитражные управляющие.

Фото представлены СРО «Гильдия арбитражных управляющих».

Президент Гильдии арбитражных управляющих Искандер Ихсанов открыл мероприятие и поздравил всех членов СРО с юбилеем. Он рассказал, что они являются именно той площадкой, на которой возможно выработать единую стратегию и тактику вывода предприятий из кризиса со всеми сторонами: с кредиторами, с должниками, с арбитражными управляющими.

Спикеры мероприятия затронули интересные темы: зампред Арбитражного суда по ПФО Игорь Смоленский рассказал об увеличении количества споров о банкротстве, экс-советник высшего Арбитражного суда РФ Ольга Никитина поделилась актуальной практикой ВАС и посоветовала руководителям компаний привлекать арбитражных управляющих в качестве консультантов, заместитель председателя правления банка БКС Денис Иванищенко рассказал об успешных банкротных делах, адвокат, старший партнер АНП Зенит Дамир Низамов поделился о том, как восстанавливается НДС в процедуре банкротства при продаже имущества должника.

Фото представлены СРО «Гильдия арбитражных управляющих».

В обсуждении активно участвовали и другие участники конференции: заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС РТ Ольга Зазвонова отметила про важность мирового соглашения с налоговым органом в процедуре банкротства, Арбитражный управляющий и эксперт в сфере банкротства Виктория Ихсанова рассказала про субсидиарную ответственность, заместитель начальника отдела банка ВТБ Максим Петрухин рассказал, как банки решают проблемы взаимодействия между юридическими лицами.

Мероприятие прошло при поддержке Торгово-промышленной палаты РТ. Также партнерами конференции были группа компаний БКС, отель Мираж, юридическая компания АНП Зенит.