Эксперты киноиндустрии обсудят в Казани возможность введения новых направлений в вузах

В сентябре в Казани состоится XVIII Международный фестиваль мусульманского кино, который соберет представителей в сфере кинообразования со всей России и из-за рубежа. Эксперты обсудят вопросы и проблемы дальнейшего развития сферы.

По словам исполнительного директора фестиваля Миляуши Айтугановой, подобный круглый стол ранее уже проводился. Тогда российские и зарубежные представители профильных вузов поделились тем, как в разных странах построена система кинообразования.

«Именно тогда мы нащупали актуальную для всех тему. Дело в том, что в наших учебных учреждениях готовят актеров, режиссеров, сценаристов. А такие нужные для киноиндустрии кадры, как гримеры, художники-постановщики, художники по костюмам, – нет. Конечно есть маленькие частные киношколы, которые обучают людей специально под свои съемки. В рамках форума киношкол мы бы хотели поднять этот вопрос и подумать, как можно было бы развивать эту историю: достаточно ли для обучения курсов или нужно вводить системное обучение в колледжи», – рассказала Айтуганова.

Встреча запланирована на 8 и 9 сентября. Мероприятие пройдет в Казанском государственном институте культуры.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября. Проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».