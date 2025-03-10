В Казани обсудят возможность превращения работы со вторсырьем в выгодный бизнес

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В четверг, 13 марта, УК «ПЖКХ» организует дискуссию «Зеленый бизнес в Казани: Возможно ли построить прибыльное дело на вторсырье». Мероприятие состоится в Нацбиблиотеке РТ в рамках программы «Городские модераторы», начало намечено на 19 часов.

Участниками дискуссии станут:

• Евгений Чекашов, генеральный директор УК «ПЖКХ»,

• Валерия Маршалова, руководитель проекта мэрии Казани по разработке ESG-стратегии и основательница проекта KOMANDA,

• Азат Хамаев, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике,

• Ольга Фролова, PR-менеджер компании Danaflex,

• Олеся Кулик, СЕО и основательница проекта Sew Dept (Санкт-Петербург),

• Алия Багаутдинова, исполнительный директор ООО «Экоутилизация».

Специалисты и гости мероприятия обсудят, как предприниматели превращают вторсырье в востребованные товары, что представляет собой бизнес-модель экопроектов, где предприниматели выкупают вторсырье в столице РТ и какие производственные ниши остаются свободными.

Помимо прочего, эксперты рассмотрят, производство каких товаров из вторсырья уже налажено в России, как сделать взаимодействие региональных операторов и производителей более эффективным и почему переработанное лучше нового.

Событие будет интересно молодым специалистам в сфере экологии и градостроения, предпринимателям, создателям городских экопроектов, а также студентам и посто заинтересованным казанцам. После выступления спикеров все гости смогут задать вопросы или внести предложения.

Вход свободный, но по предварительной регистрации на Timepad. Количество мест ограничено.