В Казани обсудят вопросы профилактики деструктивных проявлений среди подростков

15 апреля в 15:00 в региональной студии общества «Знание» в Казани состоится встреча родительского сообщества и молодежи с заместителем генерального директора ВГТРК, заслуженным журналистом РФ, автором документального фильма «Предательство» Андреем Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Мероприятие будет посвящено профилактике деструктивных проявлений среди подростков.

Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина отметила, что проведение встречи стало ответом на запрос родителей и педагогов.

«Проведение такой встречи стало ответом на запрос самих родителей и педагогов. Фильм “Предательство” мы показывали в школах, вузах и ссузах с одной целью – разъяснить детям, насколько опасным может быть влияние деструктивных сил и к каким последствиям приводят противоправные действия», – сказала она.

Напомним, премьера документального фильма «Предательство» Андрея Медведева состоялась в феврале 2026 года. Картина рассказывает о гражданах, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, а также о тех, кто предал родных, близких и свою страну. В основе фильма – реальные истории осужденных.

Подключиться ко встрече можно будет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна по ссылке.