В Казани обсудят вопросы археологии Волго-Уралья и поздравят выдающегося историка

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня в Институте археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ проходит круглый стол на тему «Актуальные вопросы археологии Волго-Уралья: от палеолита до позднего Средневековья». Мероприятие посвящено 90-летию выдающегося археолога доктора исторических наук Евгения Казакова — одного из ведущих исследователей Поволжья и Приуралья.

Участники круглого стола из разных регионов и городов обсудят темы, связанные с актуальными проблемами Урало-Поволжья:

— поволжские финны в трудах Е.П. Казакова;

— вопросы изучения материальной культуры булгарских селищ Измерского этапа (вторая половина X — первая половина XI вв.);

— формирование татарских деревень Восточного Закамья;

— формирование тамгообразных знаков на монетах Булгаро-Казанского региона первой половины XV века.

Евгений Казаков — крупнейший специалист в области древней и средневековой археологии, талантливый организатор науки и образования. Является автором многочисленных статей по археологии «Татарской энциклопедии». С 1959 года участвует в исследовании археологических памятников на территории Татарстана. Так, он руководил раскопками Такталачукского, Большетарханского, Танкеевского могильников, Измерского селища и других археологических объектов. Впервые выделил и описал чияликскую культуру и постпетрогромскую культуру.

Мероприятие началось с поздравлений. Коллеги и ученики археолога, гости праздника — каждый выступил с благодарственным словом и добрыми пожеланиями. Евгению Казакову были вручены благодарности от руководителей различных институтов гуманитарных наук и научных исторических центров.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Евгений Петрович свои научные выводы и обоснования создавал на основе скрупулёзного анализа объективных данных, полученных в ходе его археологических исследований, анализа письменных источников. Именно благодаря этому мы имеем очень глубоко продуманный концептуальный подход к изучению истории. Безусловно, многие его положения получили сегодня подтверждения в ходе новых исследований. Это отмечали многие коллеги и в своих выступлениях. Те выводы и наблюдения, которые он сделал, актуальны, они будут определять фундамент будущего развития археологии», – поделился с «Татар-информом» профессор, директор Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.

Евгений Казаков в результате обширных исследований, проводимых в Поволжье, был одним из наиболее деятельных и целеустремленных исследователей. В его многочисленных трудах представлены значительные обобщения по истории культуры нашего региона начиная с эпохи появления первых людей и до позднего средневековья. Его вклад является основой и для будущих суждений – положения находят подтверждения и в современных исследованиях.

На мероприятии была представлена одна из последних работ Евгения Казакова – монография «Волго-Камье в эпоху тюркских каганатов. Книга вторая. Могильник именьковской культуры урочища Девичий городок».

«Эта монография является продолжением большой серии его исследований, в которых он отвечает на вопросы, связанные с формированием населения Поволжья в эпоху движения больших племен и населения степной Евразии. Эта работа будет им, конечно же, продолжена. Планируется и дальнейшая исследовательская работа, по которой будет публикация. Она охватит все обширные исследования Евгения Петровича и будет введена в научный оборот материалов многих его раскопок», – добавил Айрат Ситдиков.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Любому народу важно определить свое место в обществе российских народов, понять, откуда они пришли. На все эти вопросы отвечает археология. В работах Евгения Петровича затрагивались вопросы о влияния сарматского населения на формирование средневековых народов восточной Европы. Честно говоря, эта тема долгое время нигде не поднималась. Можно спорить долго о степени влияния на тот или иной народ, но все-таки сарматы определенно оказали влияние на большинство народов восточной Европы, что и анализировалось Евгением Казаковым», – рассказал ведущий научный сотрудник направления археологии, кандидат исторических наук Александр Акилбаев.

Мероприятие продлится с 9:00 до 17:30.