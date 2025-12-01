В Казани обсудят внедрение стандартов «Халяль» в столовых предприятий Татарстана

Духовное управление мусульман Татарстана и Торгово-промышленная палата РТ выявили запрос на «Халяль-питание» в столовых крупных предприятий Татарстана.

В рамках этого вопроса в Торгово-промышленной палате пройдет круглый стол на тему «Основные аспекты внедрения стандартов Халяль при организации питания для работников на предприятиях РТ». В нем примут участие руководители и эксперты министерств и ведомств РТ, ДУМ РТ, крупнейших промышленных предприятий, производителей и поставщиков продукции «Халяль».

По мнению организаторов, внедрение стандарта «Халяль» – это действенный инструмент повышения общего качества питания и уважения к многоконфессиональным коллективам, что в итоге положительно сказывается на корпоративной культуре и результатах работы.

«Мероприятие станет ключевой площадкой для диалога между властью, бизнесом и религиозными экспертами о качестве жизни, производительности труда и новых возможностях для предпринимателей», – считают в ДУМ РТ.