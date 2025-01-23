Тему профориентации и новый проект для школьников обсудят в Казани

24 января 2025 года в Штабе общественной поддержки «Единой России» Республики Татарстан состоится панельная дискуссия на тему: «Работа для молодежи: ожидание и реальность». В рамках мероприятия будет презентован новый профориентационный проект, который нацелен на раннее профессиональное определение школьников с 5-го класса.

Проект уже получил поддержку Секретаря Татарстанского регионального отделения партии, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Инициатива была отмечена как необходимый шаг в совершенствовании образовательного процесса и подготовки молодых кадров для экономики республики.

Участники дискуссии:

Дмитрий Солуянов, депутат Госсовета РТ, гендиректор ОАО «Татэлектромонтаж»;

Клара Тазетдинова, замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ;

Андрей Федоров, начальник Управления профобразования Минобрнауки РТ;

Алия Адиева, замдиректора ГБУ «Республиканские студенческие отряды»;

Марат Гафаров, зампредседателя Федерации профсоюзов РТ;

Диляра Нуриева, представитель родительского сообщества.

Слушателями станут школьники и студенты из образовательных учреждений Казани, а также молодые специалисты с ведущих предприятий Татарстана.

На дискуссии будут затронуты:

· Современные тренды профориентационной работы;

· Способы привлечения молодежи к профессиям, востребованным на рынке труда;

· Роль родителей в профессиональном выборе детей.

Особое внимание будет уделено ранней профориентации: благодаря проекту учащиеся с 5-го класса смогут определять свои интересы, таланты и способности. Дмитрий Солуянов поделится успешным опытом привлечения молодежи на производство, а Диляра Нуриева расскажет о вызовах, с которыми сталкиваются семьи при выборе профессии.

Мероприятие станет стартом уникального республиканского проекта, который задает новые стандарты профориентационной работы.

Отметим, что упомянутый проект был инициирован после обращения представителя родительского сообщества в ходе декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия». Он направлен на раннюю поддержку школьников в выборе профессии, что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка труда.

Дата и время проведения панельной дискуссии: 25 января 2025-го 10:00 – 12:00, а в 12:15 начнется пресс-подход.