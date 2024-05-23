В Казани обсудят схему теплоснабжения города до 2040 года

В Казани планируют обсудить актуализированную схему теплоснабжения города до 2040 года. Об этом сообщается в новом сборнике документов и исполнительных актов мэрии столицы РТ.

Публичные слушания состоятся 10 июня в здании Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани (улица Кремлевская, №11, кабинет 208). Внести предложения и замечания к проекту, а также передать заявку для участия в слушаниях можно в доме №8 по улице Дзержинского (кабинет 212, с 9.00 до 18.00 в будние дни).

Подать заявку можно до 31 мая.

Напомним, что схема уже обсуждалась в феврале этого года.