В Казани обсудят создание новых предприятий для привлечения кадров из Китая

В Казани на форуме «Ростки» обсудят развитие экономики и создание новых предприятий, что связано с поиском квалифицированных кадров из Китая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По данным Минтруда РФ, в 2025 году пять предприятий Татарстана планируют привлекать работников из Китая. Квота составляет 156 человек.

Отмечается, что сейчас китайские работники составляют лишь 1,3% от общего числа иностранных специалистов, которых планируется привлечь в этом году. Однако их вклад в развитие татарстанских предприятий неоценим. Напомним, что программу форума «Ростки» можно посмотреть на сайте.