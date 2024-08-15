В Казани обсудят роль комиксов в развитии национальной культуры

В Национальной библиотеке Татарстана 17 августа состоится открытая дискуссия, посвященная роли комиксов в продвижении родного языка и национальной культуры. Все участники смогут получить мангу на татарском языке. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанского отделения «Движения первых».

«На предстоящей дискуссии ждем подростков, молодежь и в целом всех, кому было бы интересно вместе с экспертами порассуждать о роли комиксов в продвижении родного языка и национальной культуры, а также первыми познакомиться с авторскими экземплярами татарской манги „Домик Чи“. Руководители различных издательств, писатели, представители культуры аниме и гости в открытом диалоге обсудят, есть ли будущее у коллаборации таких форм, как комиксы и татарская культура, насколько манга и иные актуальные для молодежи форматы являются хорошим инструментом для продвижения национального компонента», — пояснили агентству в пресс-службе.

В мае «Движение первых» в Татарстане запустило лабораторию комиксов — проект по переводу комиксов манги «Домик Чи» на татарский язык. Это история о том, как семья завела себе котенка Чи и держала в тайне от других жильцов, потому что в их доме запрещено заводить любых животных. По итогам работы лаборатории дети и подростки совместно с наставниками разработали маскотов и осуществили перевод.

Открытая дискуссия состоится 17 августа в 13 часов в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Вход по регистрации (зарегистрироваться можно по ссылке).

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.