В Казани обсудят реновацию промышленных территорий и рынков города

Ближе к концу этого месяца, 21 и 22 сентября, в Присутственных местах Казанского Кремля пройдут осенние «Архитектурные диалоги». На встречах обсудят реновацию промышленных территорий и рынков столицы, а также раскрытие потенциала бывших промплощадок и роль искусства в городе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Масштабное событие состоится при участии застройщиков, представителей Управления архитектуры и градостроительства и глав администраций районов Казани. Также к мероприятиям осеннего сезона присоединятся инвесторы, которые имеют успешный опыт работы с промышленными территориями в разных городах страны.

«В обсуждениях будут участвовать не только специалисты архитектурно-строительного сообщества, но и скульпторы, художники, представители креативных индустрий, NFT-художники и другие деятели искусства в широком смысле этого слова. По многочисленным просьбам архитектурного сообщества в рамках мероприятий состоится очень важная лекция по защите авторских прав архитекторов, проектировщиков и дизайнеров», — отметила Тухватуллина.

Позднее, 23 и 24 сентября, в рамках осенних «Диалогов» будет организована серия семинаров от Национальной гильдии градостроителей. Главная тема обсуждений сформулирована следующим образом: «Объекты градоустройства — от макрорегиона до объекта недвижимости».

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