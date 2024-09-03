В Казани обсудят профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде

На базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета начал свою работу ежегодный Всероссийский семинар-совещание по межведомственному взаимодействию при профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность». Он продлится до 6 сентября, сообщает пресс-служба КФУ.

Участниками семинара стали около 200 представителей руководящего состава исполнительных органов субъектов России, реализующих молодежную политику, курирующих работу по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, а также сотрудники аппаратов антитеррористических комиссий субъектов РФ.

На церемонии открытия выступили министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, проректор по комплексной безопасности КФУ Ришат Гузейров, начальник отдела методического и аналитического обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Даниил Киримов, представитель аппарата Национального антитеррористического комитета Виталий Малышев.

От лица правительства Республики Татарстан к присутствующим обратился Садыков.

«Проблемы, которые мы обсудим в ближайшие несколько дней, и для других регионов России, и для нашей республики весьма актуальны. Вопросов по этой теме становится с каждым днем все больше. Мы с большим удовольствием поделимся опытом, который есть у нас в Татарстане, и возьмем те практики, которые есть в регионах России, к себе в работу, чтобы достичь максимального эффекта», – сказал министр по делам молодежи.

Также перед участниками выступил проректор по комплексной безопасности. Он поприветствовал участников семинара от имени ректора КФУ, а также напомнил гостям о предстоящем юбилее высшего учебного заведения.

«Взаимодействие всех структур, органов власти, вузов, экспертов является неотъемлемой частью профилактики экстремизма и терроризма», — сказал он, добавив, что 5 дней работы станут очень полезными. Участники, как сказал спикер, постараются по крупицам собрать этот опыт со всей страны.

«С нашей стороны предоставлена не только площадка, но и эксперты КФУ», – отметил Гузейров.

Образовательную программу семинара реализуют на базе Института филологии и межкультурной коммуникации, а в рамках семинара пройдут мероприятия, которые направлены на активизацию межведомственного и межрегионального взаимодействия в рамках работы по профилактике распространения идеологии терроризма, экстремизма и идеологии насилия; выработку единых векторов профилактической деятельности; рассмотрение основных подходов к планированию и проведению мероприятий по формированию антитеррористического и антиэкстремистского сознания у молодежи.

Работу первого дня семинара-совещания продолжил доклад о реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2024–2028 годы

Мероприятие проводится Росмолодежью совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов РФ с 2020 года.