В Казани обсудят проблему творческой профориентации детей с РАС

В кинозале Культурно-досугового комплекса имени Ленина пройдет мероприятие по теме творческой профориентации детей с РАС в рамках совместного проекта АНО «Школа для всех» (при поддержке Фонда президентских грантов) и МБОУ «Школа № 1». Участниками дискуссии станут специалисты, родители, а также представители креативной сферы, которые занимаются арт-проектами для особенных детей.

«Сегодня многое автоматизируется, тем самым меняется рынок труда и компетенций. И сейчас все больше говорят о креативных индустриях. Так вот в отношении высокофункционального аутизма и креативной индустрии много пересечений. Однако профориентированием в этом направлении мало занимаются, так как сегодня существует много насущных проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Это инклюзия, диагностика, медицинская помощь, внедрение новых технологий в педагогическую сферу... Мы считаем, что творческое профориентирование может стать шагом в сторону внедрения высокопрофессиональных аутистов в креативную индустрию. На этой встрече мы хотели бы поговорить об этом», — рассказала руководитель арт-проектов АНО «Школа для всех» Альбина Нафигова.

В рамках встречи также будет презентован будущий проект для детей на базе СОШ № 1 — инклюзивная Студия «Дети Ау». Кроме того, гостям представят мировой опыт на примере французской драмы «Аутизм: Мозг Юго» (реж. Софи Ревиль) о судьбе пианиста-виртуоза с расстройством аутистического спектра.

Мероприятие состоится 2 декабря, в 18:30. При входе нужно будет предъявить QR-код. Встреча пройдет при поддержке Дирекции «Время кино».

Напомним, «Школа для всех» — совместный социальный проект МБОУ «Школа № 1» и Автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки». Его цель — создание условий для социализации детей с аутизмом: адаптированный переход детей с РАС в среднее звено школы с использованием методик коррекции поведения, дистанционное обучение учителей-предметников принципам работы с детьми с РАС и внедрение профориентации для особенных детей. Проект «Школа для всех» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.