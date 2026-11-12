В Казани обсудят применение дизайн-кодов в исторической городской среде

Партнерская сессия «Дизайн-код в исторической среде: от регламентов к реализации» пройдет 13 ноября в Казанском Кремле в рамках IV Международного форума РЕБУС 2026 «Градостроительство в исторических поселениях».

Организатором выступит Институт развития городов Татарстана. Участники обсудят, как согласовать действующие городские правила и сделать их понятными и эффективными для всех, кто занимается преобразованием городской среды.

Модератором дискуссии станет директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

К участию приглашают представителей администраций исторических поселений, архитекторов, урбанистов и девелоперов.

IV Международный форум РЕБУС 2026 проходит в Казани с 11 по 13 ноября. Подробная информация о мероприятии и регистрация на сессию доступны на сайте форума.