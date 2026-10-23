В Казани обсудят мировые стандарты «Халяль» на заседании Генассамблеи SMIIC

В Казани с 26 по 28 октября пройдет заседание Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

«Впервые заседание Генеральной ассамблеи проводится в стране, которая не является членом Института стандартизации и метрологии – это большой знак доверия и результат системной работы, которую руководство нашей страны и республики проводят для укрепления сотрудничества со странами исламского мира», – сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Заседание генеральной ассамблеи проводится в ежегодном формате, и в предыдущие годы оно проходило в Саудовской Аравии, Турции, Узбекистане. В России заседание Генассамблеи SMIIC пройдет впервые.

По словам руководителя Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяса Шляпошникова, на заседании будут обсуждаться согласование технических регламентов и развитие общей системы, движение к единому для всего мира стандарту «халяль» и вопросы аккредитации сертифицирующих органов. Для Татарстана же одним из главных итогов может стать развитие лаборатории «халяль».

SMIIC (Институт Стандартизации и Метрологии Исламских Стран) создан в рамках Организации Исламского Сотрудничества с целью разработки единых стандартов (в частности халяльных) для обеспечения качества и защиты потребителей.

В настоящее время членами SMIIC являются 48 государств Азии и Африки. В 2019 году Российская Федерация вошла в состав SMIIC в качестве наблюдателя.