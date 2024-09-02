В Казани обсудят лучшие практики профилактики терроризма в молодежной среде

Специалисты из 75 регионов прибыли в Казань для участия во Всероссийском совещании. Мероприятие посвященно профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде и реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024 — 2028 годы.

С приветственным словом к участникам обратился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Вопросы, которые мы с вами обсудим в ближайшие несколько дней, очень актуальны. Направлений для работы с каждым днём становится все больше, думаю, во всех регионах страны. Мы с большим удовольствием поделимся опытом Татарстана, а также будем рады взять практики других субъектов, чтобы ещё усовершенствовать наши усилия в нашей общей действительности», — отметил Садыков.

Семинар продлится до 6 сентября. На него приехали свыше 130 участников из 75 регионов страны. Их ждёт образовательная программа, направленная на активизацию межведомственного и межрегионального взаимодействий в рамках работы по профилактике распространения идеологиям терроризма, экстремизма и насилия, выработку единых векторов профилактической деятельности, рассмотрение основных подходов к планированию и проведению мероприятий по формированию антитеррористического и антиэкстремистского сознания у молодежи и обмен лучшими региональными практиками профилактической деятельности.

«Нам предстоит серьезная работа и обменяться опытом. Угрозы никуда не исчезают. Думаю, все регионы видят, как пытаются втягивать нашу молодежь в диверсионную и террористическую деятельность. Мы с вами в ближайшее дни ещё раз обсудим весь комплекс мер, предусмотренный комплексным планом», — сообщил представитель аппарата Национального антитеррористического комитета Виталий Малышев.

Он напомнил, что Комплексный план противодействия идеологии терроризма в России на 2024-2028 годы был принят в декабре прошлого года.

В последнее время роль учреждений молодежной политики в этой сфере серьезно выросла, считает начальник отдела методического и аналитического обеспечения молодежной политики управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Даниил Киримов.

«Уверен, нашей совместной эффективной работой мы сделаем нашу страну ещё более безопасной, чтобы дети в школах брали все самое лучшее, связанное с традиционными духовно-нравственными ценностями», — заявил он.