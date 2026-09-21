В Казани обсудят личность ученого Дмитрия Менделеева как героя-любовника

В овальном зале Национального музея Республики Татарстан 24 сентября с 15:30 до 16:30 в рамках Международного литературно-музыкального фестиваля «Аксёнов-фест» состоится научно-просветительское событие, посвящённое малоизвестным сторонам личности Дмитрия Менделеева. Об этом сообщают организаторы.

В этом году Национальный музей РТ впервые выступает официальной площадкой и партнёром фестиваля. Программу откроет творческая встреча с писателем, журналистом и исследователем Екатериной Варкан – «Неизвестный Менделеев». Организаторы предлагают посмотреть на учёного шире привычного образа создателя периодической таблицы: Менделеев был также экономистом, воздухоплавателем, кораблестроителем, мастером картонажного дела, агротехником, сыроваром, кулинаром, путешественником и, по словам устроителей, даже героем-любовником.

Продолжением встречи станет презентация научно-популярного издания «Путешествие из Бондюги в Менделеевск. Ушков, Менделеев и пироколлодий» – об исторической связи между Бондюжским краем, династией промышленников Ушковых и Дмитрием Менделеевым. В центре повествования – их деловой союз, благодаря которому на местных заводах создавалась основа для производства стратегического бездымного пороха – пироколлодия.

Согласно сообщению, особенность издания заключается в визуальном ряду: иллюстрации скомпонованы как интерактивное фотопутешествие, а уникальные архивные кадры из фондов Национального музея позволят читателю увидеть Менделеевск таким, каким его видел сам Менделеев во время визитов.

Главными спикерами этой части программы выступят директор музея завода имени Льва Яковлевича Карпова, автор исследовательской статьи Светлана Рамазашвили, а также руководитель краеведческого музея Менделеевска, исследователь и автор Мария Харитонова. Модераторы встречи – Анна Баснер и Ольга Садовская.

Формат мероприятия предполагает живую открытую дискуссию, демонстрацию редких музейных предметов и общение с казанским сообществом, историками, краеведами и представителями СМИ.