В Казани обсудят кругосветную экспедицию Конюхова и очистку океанов от пластика

Фото: предоставлено штабом Федора Конюхова

В ИА «Татар-информ» 18 июля в 11:30 состоится пресс-конференция, посвящённая старту уникальной международной экспедиции известного путешественника, писателя и художника Фёдора Конюхова. Он готовится пересечь Тихий, Индийский и Атлантический океаны на парусном плоту МИРРИКО, специально созданном для этой экологической миссии.

Участниками пресс-конференции станут сам Фёдор Конюхов, президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, основатель и генеральный директор ГК «Миррико» Игорь Малыхин, а также заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский.

Экспедиция стартует в декабре 2026 года из порта Вальпараисо (Чили). Путешественник планирует за 160 дней преодолеть маршрут до Австралии (Брисбен), исследуя крупнейшее в мире скопление морского мусора — так называемое Большое тихоокеанское мусорное пятно. В рамках миссии Конюхов намерен обойти его по периметру, зафиксировать координаты при помощи спутниковых маяков, вести видео-дневник, отбирать пробы воды и регистрировать температуру океанических слоёв.

Масштабный проект объединяет науку и бизнес: собранные в ходе экспедиции данные будут переданы в биотехнологический кластер Татарстана для разработки инновационных решений по очистке водоёмов от микропластика.

Журналисты смогут лично задать вопросы участникам проекта и побороться за авторские книги Фёдора Конюхова с автографом — призы будут вручены за самые креативные вопросы. Для участия в розыгрыше представители СМИ могут заранее прислать вопросы в Телеграм-бот.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте агентства «Татар-информ» и в социальной сети «ВКонтакте»: Ссылка на трансляцию