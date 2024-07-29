В Казани обсудят инновации в области климата

Инновации в области климата, водных технологий и промышленной безопасности – таковы основные темы предстоящей Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность». Мероприятие пройдет в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2024 на выставочной площадке Казань ЭКСПО 27 августа 2024 года.

Как сообщает пресс-служба МЭПР РТ, участниками Конференции станут руководители и специалисты региональных органов власти, научно-исследовательские и проектные организации, крупнейшие предприятия и компании, в том числе международные.

Предстоящая конференция, которую уже многие годы проводит министерство экологии Татарстана, будет разделена на 3 тематических круглых стола, участники которых обсудят климатические изменения, реализацию проектов, направленных на улучшение состояния водных объектов, и вопросы обеспечения экологической и промышленной безопасности при осуществлении градостроительной деятельности в нефтедобывающих районах.

Внедрение наилучших доступных технологий обозначено в качестве ключевых задач национального проекта «Экология». Проект призван помочь производственным площадкам перейти на современные «зеленые» решения.

Наилучшие технологии – это те, которые оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду и при этом позволяют значительно улучшить показатели ресурсов и энергосбережения. Доступность технологий определяется их экономической эффективностью и тиражируемостью.

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 16 августа направить на электронную почту Eco.pros@tatar.ru письмо с указанием ФИО, организации, должности и наименованием круглого стола, на который вы хотите попасть.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Министерства по телефону 8(843)-267-68-11.